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Пять спасенных жизней. Подполковник Рождественский в пасхальную ночь спас погорельцев

Геройский поступок полицейского. В Соузге Сергей Рождественский спас на пожаре семью из 5 человек. Происшествие произошло в Пасхальную ночь. Пострадавшие были доставлены в республиканскую больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Это произошло в Пасхальную ночь. Сергей Рождественский возвращался из Манжерока, где он проверял, как несёт службу наряд возле местного храма. Около часа ночи, проезжая по Соузге, офицер обратил внимание на клубы дыма. Оказалось, горит жилой дом. Он позвонил в дежурную часть, с просьбой вызвать пожарных и скорую, а сам бросился к охваченному пламенем дому.

СЕРГЕЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД «МАЙМИНСКИЙ»: «Затем я увидел через окно, что двое граждан спят. В связи, с чем мной было принято решение достучаться до граждан и разбудить их с целью эвакуации. Так как было большое задымление, и начался огонь, войдя в дом, я двух мужчин сопроводил на улицу. Далее сразу уточнил, кто еще находится в доме, на что мне ответили, что в доме находятся женщина и две ее дочери. В связи, с чем я зашел в дом, и помог эвакуировать их с горящего здания».

После прибытия на место пожара скорой помощи пострадавшие были госпитализированы в республиканскую больницу с диагнозом отравление угарным газом. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пять спасенных жизней. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не проезжающий мимо полицейский. Хотя сам офицер, героическим свой поступок не считает. Признается, что на его месте любой поступил бы также.

В результате пожара дом был полностью уничтожен огнем. В настоящее время по факту возгорания проводится проверка, выясняются причины произошедшего.

За грамотные действия и проявленную самоотверженность при спасении людей на пожаре, подполковник полиции Сергей Рождественский будет представлен к награде.

Алексей Параев, при содействии пресс-службы МВД по РА