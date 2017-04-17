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Быть начеку и реагировать мгновенно. Сельские старосты на страже покоя односельчан

Своевременное оповещение населения, предупреждение и ликвидация ЧС с использованием недавно созданного в Республике Алтай института сельских старост. В режиме видеоконференции А. Бердников обсудил важнейшие вопросы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Открывая совещание, глава подчеркнул, что в управлении государством должны участвовать и простые люди.

Учебно-методический сбор сельских старост. Главный вопрос - предотвращение гибели людей, сохранение их имущества. Своевременное информирование о надвигающейся стихии позволит избежать беды. Глава поблагодарил старост за активную жизненную позицию и подчеркнул, что создание этого института эффективно повысит уровень защищенности отдаленных сел республики, а также это одна система власти - от Президента страны до старосты села.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Мы сейчас затратили ресурсы и на этом деле экономить не будем, уважаемые коллеги. Я вас называю коллегами, потому что мы с вами в одной связке, в одной лодке и вместе отвечаем за состояние дел в Республике Алтай в плане безопасности людей. Для сел, где нет устойчивой мобильной связи, мы приобретаем спутниковые телефоны, чтобы могли вы в любое время дня и ночи нажать 4 кнопки и в ГУ МЧС по РА прозвучал ваш тревожный голос, что что-то случилось, кто-то заболел, нужна срочная помощь, вертолет, что надвигается волна, пожар».

Работа направлена на предупреждение ЧС, соответственно улучшиться и качество реагирования на происшествия. Закон «О сельских старостах в Республике Алтай» был разработан по инициативе главы региона А. Бердникова в прошлом году и принят депутатами. В полномочия старост входят вопросы благоустройства, ЖКХ, пожарной безопасности, ликвидации последствий ЧС.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «В соответствии с законом РА принцип организации работы старост населенных пунктов носит безвозмездный характер. Но я принял такое решение, как ни сложно, реализовать это на какой-то платной основе. Я не говорю, что это будут большие деньги, но для лиц, проживающих в отдаленных селах, все равно будет какое-то подспорье, будут выплаты за активную работу по предупреждению и ликвидации каких-то сложных моментов, связанных с пожарами и т.д.»

Быть начеку и реагировать мгновенно. Исследования гидрологов показали, что снегозапасы в горах в этом году превышают норму. Если во вторую волну паводка пойдут дожди, могут быть серьезные осложнения. А обильные осадки в мае синоптики уже прогнозируют. И здесь необходимо участие именно сельских старост, которые могут вовремя проинформировать о том или ином происшествии. А далее будут мобилизованы все силы и средства, чтобы этот период прошел для республики без осложнений.

Владимир Попошев