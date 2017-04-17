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В ГАГУ прошел День открытых дверей

На мини-презентациях факультетов были представлены новейшие разработки в той или иной научной области.

В актовом зале ректор Горно-Алтайского государственного университета. Валерий Бабин ответил на все интересующие ребят вопросы. В числе которых, самый наболевший, это укрупнение факультетов. Структурные изменения коснулись физиков, математиков, аграриев и ветеринаров. Их объединили в один институт в составе университета.

ВАЛЕРИЙ БАБИН, РЕКТОР ГАГУ: «Не нужно пугаться слова институт, не нужно пугаться, что не стало физико-математического факультета и агротехнологий, и ветеринарной медицины. Все направления подготовки и специальности, которые реализовывали эти факультеты, они остаются, просто мы предполагаем новое качество образования, более высокий уровень образования и открытия новых направлений на базе тех специалистов, того потенциала, который есть у этих двух факультетов».

Отметим, что аграрный колледж также вошел в структуру института. Далее ребят ждали студенты, которые на площадках факультетов показывали свои достижения. Большой интерес вызвал стол с различными яствами и напитками собственного производства, как раз-таки, недавно созданного физико-математического инженерно-технологического института.

Неподдельный интерес у ребят вызвала чайная церемония. Здесь им поведали все тайны настоящего китайского чаепития. Любители же точных наук были в восторге от представленных новых разработок студентов физиков и математиков. Здесь они могли замерить силу своего выдоха, проверить свои знания в счете, поуправлять с пульта роботом - машинкой.

В целом, традиционный «День открытых дверей» в Горно-Алтайском государственном университете, прошел очень плодотворно, отметили и гости, и студенты ВУЗа. Подобные встречи это своеобразная стартовая площадка для определения будущей специальности.

Кристина Бандура