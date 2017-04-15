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Школьников и студентов обучают навыкам оказания первой медицинской помощи

«Научись спасать жизнь!» Республика Алтай присоединилась к Всероссийскому проекту. По всей стране проходят уроки, посвященные оказанию первой помощи пострадавшим. Не стал исключением и Горно-Алтайск. Первые занятия прошли в стенах медицинского и педагогического колледжей.

Из Республики Алтай специальное обучение прошли 5 человек и теперь они учат школьников и студентов навыкам оказания первой помощи. Единые уроки прошли по всей Сибири. Если в теории многие представляют, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, то на практике справится с этим могут не все. Пожары, ДТП или просто человеку стало плохо на улице. По статистике, первичная помощь оказывается людьми без специального образования. Однако освоить некоторые простейшие навыки может каждый. Именно эту цель преследует Всероссийский проект МЧС "Научись спасать жизнь!". Дети узнали универсальный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, а полученные знания здесь же смогли применить на практике.