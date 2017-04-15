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Фермер Виктор Матин — один из 20-ти лауреатов Доски Почета Республики Алтай

Александр Бердников подписал Указ о занесении на Доску Почета работников, достигших наиболее значимых результатов в труде. Торжественная церемония обновления портретной галереи будет проведена 1 мая. В списке заслуженных тружеников и старший чабан сельскохозяйственного производственного кооператива «Ябоган» Усть-Канского района Виктор Матин.

Родился и вырос в селе Мендур-Соккон, но сейчас живет и трудится на одной из стоянок СПК "Ябоган". Виктор Матин чабан более чем с двадцатилетним стажем.

ВИКТОР МАТИН, СТАРШИЙ ЧАБАН СПК "ЯБОГАН", ЛАУРЕАТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА: «Я уже больше 20 лет только здесь работаю, а раньше я, где родился, там тоже работал, как сюда приехал, начал пасти овец. Тяжело, конечно, за отарой ходить, пасти овец. Но мы привыкшие люди».

На стоянке Виктор Семенович живет с семьей. Ему помогают и поддерживают друзья и родственники. И только вот так, с ними сообща, ему удается справляться с этим нелегким чабанским трудом. В выпасе овец свои особенности, делится Виктор. За коровой пригляда меньше - делится чабан, а вот за барашкой нужен глаз да глаз. Ведь только так можно сохранить поголовье.

То, что его имя в этом году будет занесено на республиканскую Доску почета - заслуга общая, всего СПК, но все равно приятно, смущаясь говорит Виктор. И особо подчеркивает, что человек труда и в наше время в почете и уважении.

Аяна Ойлошева