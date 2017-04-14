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Школьники из Турачакского и Улаганского районов представят республику на Всероссийском конкурсе чтецов

В Горно-Алтайске завершился региональный этап 6-го Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". Учащиеся более 100 образовательных учреждений, а это порядка 50 ребят, приняли участие в республиканском туре. В рамках конкурса ученики читали вслух отрывки из произведений российских и зарубежных писателей.

Условие одно - оно не должно входить в школьную программу по литературе. По итогам состязания чтецов жюри назвало имена победителей. Ими стали: школьники из Турачкского района, Ярослав Голов из Дмитриевки и Владислав Язаров из Тондошки, а так же Ангелина Чугулова из Улагана.

Ребята будут представлять нашу республику на Всероссийском финале конкурса в международном детском центре «Артек». В мае юные чтецы примут участие в смене «История нашей победы», а далее их ждет и суперфинал на Красной площади в Москве.