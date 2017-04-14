НОВОСТИ

Дерзкое разбойное нападение в Онгудайском районе

Трое грабителей в масках совершили налет на автозаправку в Ине. Связав оператора АЗС, они похитили 146 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали подозреваемых.

Сейчас по данному факту проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Злоумышленники заключены под стражу.

Более подробно, об этом происшествии и других криминальных новостях, вы узнаете из новой программы "Закон и порядок", которая выйдет в эту субботу на канале "Россия1" в 11:20.