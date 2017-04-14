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Начальник Сибирского центра МЧС России дал оценку готовности региона к возможным ЧС

Снижение рисков и готовность слаженно действовать в случае ЧС. Республику Алтай посетил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. В Правительстве региона состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, был проведен осмотр сил и средств территориальной подсистемы МЧС. А в окрестностях Кызыл-Озека прошли практические мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

В начале заседания генерал-лейтенант МЧС России Сергей Диденко отметил успехи нашего региона: слаженную работу всех ведомств при ликвидации последствий паводка 2014 года и, в целом, результаты плодотворного взаимодействия республиканских властей и министерства по чрезвычайным ситуациям. Так, в регионе на 50% снизилось число погибших на пожарах, на 30 - на воде. Площади лесных пожаров стали меньше в 10 раз, а их число – в 70.

СЕРГЕЙ ДИДЕНКО, НАЧАЛЬНИК СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ: «Успехи РА, руководства РА и команды под руководством Александра Васильевича очевидны. Как говорят, лучший судья - это секундомер, поэтому цифры, которые мы имеем - количество пожаров, количество погибших, количество происшествий на водных объектах, ущерб для экономики по отношению к территории и населению у вас, в Зауралье, одни из лучших».

НА КЧС были рассмотрены вопросы подготовки к пожароопасному периоду и организация мероприятий по снижению рисков в период паводка. Глава республики Алтай Александр Бердников отмечает, что работа по подготовке к паводку ведется в повседневном режиме, учитывая ситуацию и опираясь на опыт, который республика получила в 2014 году.

На центральной площади города прошёл смотр сил и средств республиканского звена, входящего в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Более 200 человек и 54 единицы техники, включая плав.средства, а также подвижной пункт управления.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «С учётом этого опыта и реально складывающейся ситуации, мы дополнительно выделяем значительные финансовые ресурсы, чтобы укрепить наши силы и средства, взята специальная экипировка, техника для защиты людей и, по оценкам МЧС, Республика Алтай занимает здесь одно из первых мест не только в Сибири, но и в Российской Федерации, по наличию материального резерва для выполнения необходимых работ».

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России дал хорошую оценку слаженности Республиканской территориальной подсистемы, отдельно отметив высокую подготовку сил гражданской обороны.

СЕРГЕЙ ДИДЕНКО, НАЧАЛЬНИК СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ: «Особо радует привлечение добровольцев для решения этих задач. Их активность, настрой боевой, который говорит о том, что это дело не только властных структур. Это дело всего населения - помогать себе и людям, и республики в целом. Чувствуется управление процессом, правильное воспитание людей».

В этот же день прошли учения по защите населенного пункта от лесного пожара. В ликвидации условного возгорания в районе села Кызыл-Озек были задействованы аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Алтай, силы и средства Майминского районного звена, патрульная и маневренная группы Кызыл-Озекского сельского поселения, а также автономное учреждение «Чемал лес». Всего 108 человек и 13 единиц техники. Меньше чем за час пожар был потушен. Действиям всех сил, участвующих в ликвидации очагов возгорания была дана удовлетворительная оценка.

Подводя итоги в правительстве региона Сергей Диденко отметил, что уже доложил полномочному представителю президента в Сибирском Федеральном округе о высоком качестве подготовки системы РСЧС в республике Алтай. Комиссией дана положительная оценка всех проводимых мероприятий по подготовке к возможному паводку и пожароопасному сезону.

Иван Яськов