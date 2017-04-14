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Долгожданный подарок для маленьких зрителей

Гостелерадиокомпания «Горный Алтай» перевела на алтайский язык старые добрые советские мультфильмы. Они будут транслироваться в эфире республиканского телевидения по четвергам и субботам. Кроме того, желающие могут познакомиться с ними и на сайте компании.

Для начала юным зрителям предстоит знакомство с героями мультипликационного цикла «Четверо друзей». Енот, медведь, крот и зайчик общаются на алтайском языке уже с сегодняшнего дня. А в предстоящую субботу 15 апреля в 8.40 маленькие телезрители и их родители могут посмотреть мультфильм "Случай". Далее их ждут истории "Обида" и "Во сне". Но и это еще не всё. Четвертый материал, подготовленный к эфиру - «Мама для мамонтенка». Все эти мультфильмы уже были показаны в детских садах, а сейчас открываются для широкого круга телезрителей.

Все работы подготовлены творческой группой ГТРК «Горный Алтай» в студии «Сартакпай». Переводы осуществлены по поручению Главы Республики Алтай Александра Бердникова, при поддержке заместителя руководителя ВГТРК Рифата Сабитова.