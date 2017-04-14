НОВОСТИ

Долгожданный подарок для маленьких зрителей

13multfilm minГостелерадиокомпания «Горный Алтай» перевела на алтайский язык старые добрые советские мультфильмы. Они будут транслироваться в эфире республиканского телевидения по четвергам и субботам. Кроме того, желающие могут познакомиться с ними и на сайте компании.

Для начала юным зрителям предстоит знакомство с героями мультипликационного цикла «Четверо друзей». Енот, медведь, крот и зайчик общаются на алтайском языке уже с сегодняшнего дня. А в предстоящую субботу 15 апреля в 8.40 маленькие телезрители и их родители могут посмотреть мультфильм "Случай". Далее их ждут истории "Обида" и "Во сне". Но и это еще не всё. Четвертый материал, подготовленный к эфиру - «Мама для мамонтенка». Все эти мультфильмы уже были показаны в детских садах, а сейчас открываются для широкого круга телезрителей.

Все работы подготовлены творческой группой ГТРК «Горный Алтай» в студии «Сартакпай». Переводы осуществлены по поручению Главы Республики Алтай Александра Бердникова, при поддержке заместителя руководителя ВГТРК Рифата Сабитова.

Добавить комментарий

 

Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. При полном либо частичном использовании материалов ссылка на elaltay.ru обязательна.