НОВОСТИ

14 и 15 апреля налоговые органы проводят «Дни открытых дверей»

Декларационная кампания - 2017. 2 мая истекает срок подачи налоговой декларации. В этом году вводятся новые правила расчета НДФЛ для лиц, продавших недвижимость.

Налог на доходы, как правило, уплачивается автоматически. Он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев рассчитать налог и подать декларацию по форме 3-НДФЛ следует самостоятельно. Речь идет о лицах, получивших доход с продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех лет. В список обязанных подать декларацию относятся и те, кто получил доход от сдачи квартир, предпринимательской деятельности, получили выигрыш в лотерее.

ЕВГЕНИЯ АСКАНАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ УФНС РОССИИ по РА: «Общее количество граждан в республике, обязанных отчитаться о доходах за 2016 год - 7648 человек. В основном, это те, которые получили доход от продажи имущества. На данный момент подано более 1700 налоговых деклараций».

В этом году не нужно предоставлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом. Ведомство самостоятельно сделает начисление и направит уведомление на его уплату. Кроме того, с этого года для лиц, продавших имущество, вводится расчет по новым правилам. Если доход от продажи ниже его реальной стоимости, т.е. менее 70 %, то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7. В остальном правила не изменились.

ЕВГЕНИЯ АСКАНАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ УФНС РОССИИ по РА: «Все больше граждан заявляют свое право на налоговые вычеты. На сегодня уже подано свыше 2.5 тыс. налоговых деклараций. Это связано с тем, что подать декларацию с целью получения вычета налогоплательщик может в любое время в течение года».

Остальным подать декларацию необходимо до 2 мая, а уплатить налог - до 17 июля. Для удобства налогоплательщиков создана специальная компьютерная программа "Декларация 2016", она доступна на сайте ФНС. Также можно воспользоваться сервисом "Личный кабинет для физических лиц". А еще специалисты проводят традиционную акцию. «Дни открытых дверей» пройдут 14 и 15 апреля.

Олеся Овсянкина