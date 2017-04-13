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Этим летом начнут работать новые очистные сооружения

На очистных сооружениях Горно-Алтайска полным ходом идут работы по возведению нового цеха механического обезвоживания осадков. По словам специалистов, современная система очистки канализационных стоков позволит полностью избавиться от запаха, который долгие годы создавал дискомфорт проживающим вблизи очистных людям. Завершить работы планируется уже к концу июля.

Работы по возведению цеха механического обезвоживания осадков были начаты в ноябре прошлого года. Они стали логическим продолжением масштабной реконструкции очистных сооружений республиканской столицы, которая была начата в 2012 году. Накануне на объекте побывал глава РА Александр Бердников, чтобы лично проконтролировать ход работ, по окончанию которых жители окрестных домов навсегда забудут о неприятном запахе который оставался их главной проблемой на протяжении десятков лет.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «При всей сложности и дефиците бюджета мы изыскали 90 млн. рублей, 70 - из республиканского, чуть более 20 - из городского, чтобы коренным образом переломить эту ситуацию. Мы завершим работы к 30 июля, сегодня, проводя рабочую планёрку, я поставил задачу активизировать подрядную организацию, ход работ, поставить людей в 2 смены, чтобы хотя бы на две недели сдать раньше, денег достаточно для решения проблемы в комплексе и в полном объёме, мы заказали новое оборудование, и здесь теперь будет проходить очистка по новым технологиям. Мы закроем эти открытые водоёмы которые были источником запаха, эта проблема в этой части Горно-Алтайска будет снята».

Раньше обезвоживание осадка сточных вод, который и является причиной, мягко говоря, неприятного запаха, производился на специальных открытых иловых площадках. С введением в эксплуатацию нового фильтрационного цеха канализационные стоки будут очищаться в так называемых закрытых дегидраторах.

ВИКТОР ДАНДАМАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "ВОДОКАНАЛ": «После прохождения которых, осадок теряет воду, из этого осадка по специальной технологии удаляется песок, и в итоге осадок превращается в сухой, в полусухую массу, похожую на торф, по составу напоминающий торф, он удобен для погрузки в самосвалы, это позволяет его удалить в места хранения».

Мало того, что новая высокотехнологичная система очистки полностью исключает запах, остающийся после фильтрации, осадок, как показывает опыт, после трёхлетней выдержки в грунте, можно использовать в качестве сельхозудобрения или, к примеру, озеленения города. Таким образом, то, что многие годы убивало экологию Горно-Алтайска, благодаря современным технологиям вскоре сможет сделать её сильнее.