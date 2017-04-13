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Журналисты из Республики Алтай стали лауреатами конкурса, проводимого ОНФ

«Правда и справедливость». Трое журналистов из Республики Алтай стали лауреатами конкурса, организованного Общероссийским народным фронтом для независимых региональных СМИ. Победители смогли принять участие в медиафоруме ОНФ, который прошёл в Санкт-Петербурге. Свои впечатления о поездке они рассказали на прошедшей пресс-конференции.

В этом году победителями конкурса «Правда и справедливость», организованного Общероссийским народным фронтом, стали 443 региональных представителя СМИ, это почти в 1,5 больше, чем в прошлом году. Журналисты поднимают самые злободневные темы: создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы экологии и защиты леса, охрана исторических памятников и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В число лауреатов медиафорума в этом году вошли трое журналистов из Республики: корреспондент «Радио России. Горно-Алтайск» Алтынгуль Мегедекова, руководитель телекомпании «Планета Сервис» Юрий Ильиных и редактор газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алексей Ивашкин. Для награждения победители были приглашены в Санкт-Петербург, где смогли пообщаться со своими коллегами, а так же встретиться и задать вопросы президенту Владимиру Путину.

ЮРИЙ ИЛЬИНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕКОМПАНИИ "ПЛАНЕТА СЕРВИС": «Вопросы поднимались самые актуальные, вплоть до того, что в Удмуртии был рассказан такой факт, что на заводе, который ранее выпускал боеприпасы, хранятся 60 тонн взрывчатки».

Алтынгуль Мегедекова стала лауреатом медиафорума уже во второй раз. В этом году она представила на конкурс материал по теме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

АЛТЫНГУЛЬ МЕГЕДЕКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ РВ ГТРК "ГОРНЫЙ АЛТАЙ": «Материалы, которые мы освещали у себя в регионе, оказались актуальными для всей страны. По всем этим поднятым вопросам региональных СМИ сегодня принимаются на гос.уровне соответствующие законодательства, решаются те проблемы, которые мы поднимаем».

Всего же на конкурс было подано более 4 тысяч работ от журналистов 969 региональных СМИ.

Сергей Булгаков