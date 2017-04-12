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Республика Алтай готовится к празднованию 1 мая и 9 мая

Культурная, спортивная программы и традиционные акции. Республика готовится к празднованию первомая и Дня Великой Победы. В Правительстве под председательством главы региона А. Бердникова прошел первый оргкомитет.

До начала майских праздников остается менее трех недель. Сегодня идет активная подготовка к двум знаменательным датам: Дню весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Что касается дня трудящихся, здесь будут работать несколько площадок в разных микрорайонах города. А также пройдет большой спортивный праздник, первенство по футболу и концерт. Вечером на центральной площади города - молодежная программа. Традиционно этот день начнется с шествия трудовых коллективов и обновления "Доски почета". Ранее традиционный марш трудящихся длился около двух часов. Это время нужно сокращать, отметил Александр Бердников, мероприятие должно стать ярким, красочным и не в коем случае не утомлять ни участников, ни зрителей. Глава региона также подчеркнул, что нужно поторопиться с уборкой города.

22 апреля состоятся большой субботник. Нужно подключать всех: организации, общественные объединения и органы государственной власти. Ольга Сафронова сообщила, проблем с подготовкой нет. Все работы проходят по плану, ремонтируются дороги, приводятся в порядок скверы и парки. Город будет готов встретить и следующий после 1 мая праздник - День Победы.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Основные мероприятия, естественно, пройдут на мемориальном комплексе "Парк Победы". Пройдет легкоатлетический забег традиционный утром. Акция "Бессмертный полк" готовится, торжественный парад, Военкомат подключился, готовятся, уже идут тренировки».

Также в программе: полевая кухня, концертная программа и различные выставки. В этот же день пройдут спортивные соревнования, а завершится программа на площади имени Ленина. Там пройдет большой концерт и, конечно, праздничный фейерверк.

Олеся Овсянкина