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Осторожно! Животные на проезжей части

Ежегодно в республике фиксируются десятки ДТП, виновниками которых становятся домашние животные. Большинство аварий случается из-за неожиданного появления на дороге коров и лошадей. Помимо материального ущерба, это нередко приводит к травмам и даже гибели людей.

За один только прошлый год, в РА произошло 66 ДТП, связанных с наездом на животных. Уже в этом году их неожиданный выход на дорогу стал причиной гибели одного человека и травм нескольких водителей и пассажиров. По статистике самыми неблагополучными в этом плане являются Майминский, Чемальский, Шебалинский и Онгудайский районы.

АНАТОЛИЙ КОСИНОВ, НАЧАЛЬНИК УГИБДД МВД по РА: «За три месяца текущего года зарегистрировано 6 происшествий, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы различной степени тяжести».

В большинстве же случаев такие столкновения приводят к гибели животных, а значит, к убыткам их владельцев - фермеров. Кстати, по закону, именно владельцы животных по закону несут ответственность за тех, кого приручили, а значит, и за происшествия с участием животных. Они же предлагают свои способы решения проблемы. К примеру фермер из Онгудайского района Сергей Тобоев придумал свой нехитрый способ профилактики дорожных происшествий с участием сельхозживотных в тёмное время суток.

СЕРГЕЙ ТОБОЕВ, ФЕРМЕР: «Я думал и соображал, как сделать так, чтобы обезопасить и свой скот, и водителей, потому что из этой ситуации надо как-то выходить, и вот первое, я попробовал бирки которые выпускаются промышленностью, вот здесь есть светоотражательные элементы, я и в ГИБДД ходил, спрашивал, как можно заказать такие, они говорили, что это дорогая штука, но я думаю, что не дороже человеческой жизни. С трёхсот метров очень хорошо видно».

Большинство аварий с участием животных происходят в тёмное время суток. Установить владельца, виновного в ДТП животного удаётся далеко не всегда, а значит и за ущерб от таких аварий, как правило, никто не отвечает. Поэтому бирки и ошейники со светоотражающими элементами являются на сегодняшний день самой действенной мерой профилактики подобных происшествий на дороге.

Алексей Параев