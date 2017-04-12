НОВОСТИ

Призывники из Республики Алтай посетили воинскую часть города Бийска

Старшеклассники и курсанты военно-патриотических клубов познакомились с солдатскими буднями. Ребятам провели экскурсию по военному городку, показали современную боевую технику и дали возможность испытать свои силы на огневом рубеже.

На плацу - старшеклассники и курсанты. Поездка в военную часть г. Бийска была долгожданной. Будущим призывникам выпал шанс на один день стать солдатами. Однако настоящая армейская жизнь им не показалась суровой. Наоборот, только укрепила в желании идти служить.

Настоящее оружие, стрельба на полигоне, правила пользования гранатой. До школьников донесли всю суть военной жизни. Не просто рассказали о буднях солдата, а показали воочию их труд. Будущих защитников отечества приветствовали военные, члены правительства и представители общественности. Они попросили ребят со всей ответственностью подойти к службе в армии. Ведь День призывника - это возможность осознать, кто такой солдат и что такое Родина.

ВЛАДИСЛАВ БУРЫЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РА: «Смотрят боевую технику, смотрят казарму, посмотрели столовую, научились метать боевые гранаты. Ребята узнали все то, с чем столкнуться завтра, послезавтра, когда придут служить в вооруженные силы РФ».

Бийскую ракетно-зенитную часть посетили порядка 150 ребят со всей Республики Алтай. Такое мероприятие - поездка в "армию" в день призывника, проводилось впервые не только у нас в регионе, но и вообще в Центральном военном округе. И, по словам ребят и их наставников, это должно стать доброй и необходимой традицией, не только на Алтае, но и по России в целом.

Кристина Бандура