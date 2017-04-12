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В Республике Алтай увеличилась группировка снежного барса

Завершились масштабные учеты. Одновременно экспедиции прошли в трех российских регионах: Тыве, Бурятии и Республике Алтай. По оценкам экспертов, численность Ирбиса снижается. Однако на одном из участков Горного Алтая группировка увеличилась, что скорее, исключение из правил.

В России осталось около 90 снежных барсов - по оптимистичным оценкам, по реальным - не более 70. Наибольшая группировка в Республике Алтай - около 30-40 особей, 15 в Бурятии, примерно столько же - в Тыве. Барс, некогда повсеместно заселявший снежные вершины, сохранился только в этих регионах.

Сплошные учеты в России проводятся второй раз. И в этом году рекордное количество участников. Все особо охраняемые территории региона, где есть барс, одновременно прошли по местам обитания редкого животного. Найдены новые маркировочные камни в Сайлюгемском национальном парке и природном парке "Ак Чолушпа". Только на этих двух территориях как минимум 13 особей уже зафиксировались на фотоловушки. По известным причинам ученые не называют точные координаты.

МИХАИЛ САВЕНКО, ДИРЕКТОР БУ РА "ДИРЕКЦИЯ ООПТ РА": «На этой территории было выявлено 6 особей снежного барса, на остальных территориях - нет. Но при детальном учете, думаем, что результат будет положительным».

Оборудование для исследований, техническое и программное обеспечение оказывает WWF и банк ВТБ.

Стоимость самой простой фотоловушки около 20 тысяч. А их установлено около 200. Ученые создают единую базу данных о снежном барсе. Индивидуальная маскировка, вплоть до каждого пятнышка, отпечатки лап и ДНК-анализы следов жизнедеятельности. В идеале - каждый российский барс должен иметь личный паспорт.

ДЕНИС МАЛИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ, НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «Программное обеспечение сложное, интересное. Наполнив его, и обучив программу - получим много возможностей для работы, вплоть до автоматического определения каждой особи с дальнейшим получением паспорта. Для специалистов это хороший вопрос, весомый».

На кадрах - козерог, редкая встреча. Ученые предположили, что сюда его загнал барс и бросил преследование. Численность сибирского горного козла, основной кормовой базы ирбиса, не более 3 тысяч. с тенденцией к снижению. Но в Красную книгу ему не попасть, считают ученые - традиционный охотничий вид. В Бурятии предпринимаются такие попытки, но пока встречают активное сопротивление.

Определить и исследовать ареал обитания ирбиса, чтобы затем создать условия для его охраны. Заповедные территории республики готовы объединиться и создать совместные охранные зоны. Барсы, обитающие за пределами парков также нуждаются в защите.

Так сколько барсов на Алтае? Ученые смогут ответить на этот вопрос в конце мая, когда будут исследованы все данные. На Алтае состоится международный форум по мониторингу и сохранению этого вида. На ней будут озвучены итоги по всей России.

Ольга Усольцева