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Сегодня свой юбилей отмечает Римма Еркинова

Кандидат искусствоведения, автор многочисленных научных трудов и ас музейного дела. Под ее руководством Национальный музей активно участвует в разработке и реализации Федеральных программ по сохранению культуры и искусства как Республики Алтай, так и в целом, страны.

Место работы Риммы Михайловны не менялось с 1989 года. Именно тогда она пришла в музей, сначала как научный сотрудник отдела истории, затем перешла в художественный отдел. А уже с 93 года становится уже руководителем. И даже сегодня, когда ее спрашивают о самых ярких моментах жизни, она все равно говорит о музейном деле. "Это любовь. Раз и навсегда". Создание экспозиции для нее - настоящее произведение искусств, кропотливая работа и целый научный труд. Для нее очень важно показать историю республики и страны в целом, особенно сейчас, когда, в той или иной мере, она намеренно искажается в глазах иностранных гостей.

РИММА ЕРКИНОВА, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им. А.В. АНОХИНА: «Мы ежедневно работаем над имиджем РА. Это я не преувеличиваю, потому что мы первые встречаем наших гостей. И по тому, как мы их встречаем, потому как мы рассказываем, знакомим их с историей и культурой нашей республики, у них такое остается впечатление уже в дальнейшем».

Коллеги отмечают, Римма Еркинова не просто руководитель учреждения. Это пример того, как нужно работать с культурным наследием с точки зрения науки. И сегодня, благодаря обширному кругу знакомств с творческой интеллигенцией не только из республики, но и за ее пределами, музейный фонд с каждым годом пополняется новыми экспонатами.

Три года назад Римме Еркиновой присвоено звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Именно под ее руководством Национальный музей участвует в разработке и реализации Федеральных программ по развитию и сохранению культуры и искусства, таких как, "Безопасность музейных фондов", "Реставрация шаманской атрибутики" и "графического наследия Гуркина". К слову, «гуркинская» тема продолжает оставаться в ее научной жизни одной из ведущих.

Олеся Овсянкина