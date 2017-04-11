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В Республике Алтай объявлен особый противопожарный режим

Два лесных пожара уже ликвидировано на территории нашего региона. Между тем, складывающуюся ситуацию и готовность профильных структур к пожароопасному сезону обсудили на заседании Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 10 апреля на территории РА действует особый противопожарный режим. Он предполагает реализацию целого ряда мероприятий, направленных как на защиту населённых пунктов от огня, так и на предупреждение и тушение лесных пожаров. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, министр природных ресурсов Александр Алисов рассказал об имеющихся в наличие спец. средств для защиты лесов республики от огня.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «На базе Авиалесохраны 4 вертолёта, до автономных учреждений доведены задания по обустройству леса против пожаров, деньги федеральные в полном объёме выделены, дополнительно из республиканского бюджета на поддержание лётной годности выделено 21 млн. Сейчас ведётся ремонт вертолётов, 20 млн. уже на запчасти потрачено, сил и средств на данный момент достаточно».

Что касается безопасности людей, проживающих в населённых пунктах, в которых возможны возгорания из-за близости к лесным массивам, подготовительные мероприятия выполнены в таких МО в полном объёме. Сейчас необходимо сосредоточить внимание на разъяснительной работе с населением на предмет опасности разведения костров и сжигании прошлогодней травы.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «У нас таких 75 населённых пункта, где лесные массивы примыкают к дворам и постройкам. В случае возникновения пожара, могут быть серьёзные последствия, поэтому тоже здесь не нужно паниковать, мы эти вещи контролируем, будем наблюдать с воздуха, в лесных массивах РА установлены видеокамеры, которые ведут постоянный контроль. Я попрошу земляков воздержаться в этот период от сжигания мусора поскольку не было ни одного года, чтобы кто-то у кого то не сжёг, или дом у соседа, или надворные постройки, чтобы огонь не перекидывался в поля и лесные массивы. Берегите сами себя, берегите своё имущество».

В Республике Алтай в этом году предусмотрено устройство 168 км противопожарных минерализованных полос. Кроме того, проводится реконструкция вертолетных площадок и установка предупредительных аншлагов. Ранее Глава региона Александр Бердников поручил обеспечить населенные пункты, в которых отсутствует мобильная связь, спутниковыми телефонами для своевременного оповещения населения об угрозе пожара. Эти телефоны поступили в распоряжение муниципальных властей.

Алексей Параев