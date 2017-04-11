НОВОСТИ

В Республике Алтай выбраны лучшие банки и страховые компании

"Финансовый престиж-2016". В министерстве финансов Республики Алтай подвели итоги межрегиональной премии. По итогам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок выбраны лучшие банки и страховые компании.

В 2016 году финансовыми учреждениями республики выдано кредитов на сумму более 26 млрд. рублей. Эти цифры говорят о том, что население региона сегодня доверяет банкам и уверены в завтрашнем дне. Это отметила в своем приветственном слове министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова, открывая торжественную церемонию награждения победителей престижной премии.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Это пока первая межрегиональная награда. Благодаря инициативе субъектов Томской, Калининградской и Республики Алтай, был проведен конкурс среди кредитных организаций. Цель - повышение финансовой грамотности».

В конкурсе приняли участие практически все банковские организации региона. Эксперты выполняли контрольные закупки, общались со специалистами банка, узнавали все тонкости тех или иных услуг. Также победителей определяли по народному голосованию и в двух секторах "Банки" и "Страховые компании". В итоге, в номинации "Лучшее информационное наполнение сайта" победил Сбербанк, "Лучшее клиентское обслуживание физических лиц" оказывают в банке "Ноосфера", "Самая удобная банковская карта" - сбербанковская, "Лучшее клиентское обслуживание малого бизнеса" проводится в операционно-кассовом центре банка "Зенит". А Банком года в сфере ипотечного кредитования стал Россельхозбанк. Гран-при в конкурсе "Финансовый престиж-2016" завоевало ПАО Сбербанк.

Еще одно направление - страховые компании. Здесь участников было пять. По итогам конкурса - в номинации "Лучшее клиентское обслуживание" победа присуждена Россгостраху. А лучшее информационное наполнение сайта у компании - РЕСО-Гарантия.

Марина Кулеева