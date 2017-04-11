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Исчез ли боярышник с прилавков магазинов?

10reid fanfuriki minОдеколоны, лосьоны и прочая продукция должны применяться по назначению, а не в пищевых целях. Постановлением Главного санитарного врача запрет реализации спиртосодержащей продукции продлен еще на 3 месяца. Сотрудниками Роспотребнадзора проведены рейды по всей республике.

В России пьют все, что горит и воспламеняется. «Фанфурики» ушли в прошлое, на их место пришла другая косметика. Чтобы проверить, есть ли в продаже потенциально алкогольная продукция, сотрудники Роспотребнадзора идут в строительные и хозяйственные магазины, в отдел парфюмерии.

Флаконы должны иметь дозаторы, помпы, роликовые аппликаторы, пипетки и другие ограничители - чтобы жидкость не наливалась в бокал. Специалисты проверяют парфюмерную продукцию на наличие распылителей. Простым откручиванием могут открываться только емкости со стеклоомывающей жидкостью. Все остальное под запретом.

ЭРНА ГОЛЬБИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «Речь идет о товарах с долей этилового спирта более 28% от объема готовой продукции, реализующейся ниже розничных цен на водку и другой алкогольной продукции крепостью более 28% за пол-литра. Запрет не коснулся крем-гелей».

В списке запрещенных: пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием спирта более 28% - они также должны иметь дозаторы.
Изготовители продолжают выпускать неправильную продукцию,  продавцы должны сами проверять поступающий товар. Иначе - штраф или приостановление деятельности. В республике проверено около 600 объектов. Арестовано 178 литров спиртосодержащих жидкостей. В отношении 29 предприятий составлены протоколы. Алкогольная продукция должна реализовываться, как алкогольная продукция. Все остальное должно применяться по назначению и, на всякий случай, стать менее доступным для употребления.

Ольга Усольцева

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