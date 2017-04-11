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Площадь лесных посадок увеличится в два раза

Подготовка к пожароопасному сезону и лесовосстановление в 2017-ом году: главные темы коллегии министерства природных ресурсов. За последние пять лет на территории региона высажено более трех тысяч гектаров леса.

Лесные ресурсы Горного Алтая сосредоточены на площади около 43 тыс. кв. км и оцениваются в 700 млн кубометров. В последние годы наблюдается снижения объемом искусственного лесовосстановления. На то есть ряд причин. Сокращение объемов финансирования, отсутствие доступных площадей и нехватка спецтехники. Однако в этом году ситуация поменялась. Правительством республики в Год Экологии издано распоряжение, где один из главных пунктов - воспроизводство лесных богатств.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Если раньше нам давали около 1 тыс. га лесовосстановления, то в этом году, в рамках Года экологии, довели 2 тыс. га. Объемы распределены между автономными учреждениями и арендаторами. Задача стоит - выполнить данный план».

На сегодняшний день каждый муниципалитет получил свой госзаказ. Заготовлено необходимое количество посадочного материала, часть сеянцев будет закуплена в Новосибирской области. Для проведения всех работ планируется привлечь общественные организации и волонтерские движения.

Также на коллегии обсуждалась подготовка к пожароопасному сезону. В планах: реконструкция лесных дорог и вертолетных площадок, устройство минерализованных полос. Кроме того, прорабатывается вопрос по подключению программного обеспечения к 10-ти камерам видеонаблюдения, что позволит быстро обнаружить лесной пожар, а следовательно, оперативно его потушить.

Как подчеркнули на встрече, прогноз погоды на весь сезон оказался благоприятным, по части предотвращения возгораний. Температурный фон будет в пределах нормы, а осадков ожидается больше, особенно в мае, июле и со второй половины августа. Как правило, такие предварительные прогнозы сбываются на 72 %.

Олеся Овсянкина