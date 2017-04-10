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В Горно-Алтайске задержаны риэлторы-мошенники

По версии следствия, подозреваемые несколько дней удерживали 52-летнюю местную жительницу в одном из складских помещений в Майме. Цель злоумышленников - незаконное оформление документов по сделке с ее квартирой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственного управления и МВД установили причастность к указанным преступления 28-летней жительницы г. Новосибирска.

В рамках расследования проверяются иные случаи мошенничества этих риэлторов в Республике Алтай. Следственное управление просит жителей региона обращаться в правоохранительные органы, если они стали жертвами незаконных действий этих лиц.