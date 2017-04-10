НОВОСТИ

11 школ республики присоединились «Российскому движению школьников»

1 млн. рублей федеральных средств выделен на развитие Российского движения школьников Республики Алтай. Пилотный проект, в котором участвует 11 школ региона, стартовал в прошлом году. Деятельность регионального отделения РДШ стала темой семинара-совещания с участием представителей власти, педагогов и средств массовой информации.

"Российское движение школьников" это общественно-государственная организация, созданная указом президента в 2015 году. Её цель - воспитание детей на основе системы ценностей, присущих Российскому обществу. Ребята принимают участие во всероссийских конкурсах, различных акциях, посещают форумы и фестивали. Движение имеет четыре направления - гражданская активность, военная патриотика, личностное и информационно-медийное развитие.

ЯНА АЛМАДАКОВА, КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ" в РА: «Ребёнок в каждом из направлений может себя найти, развивать себя. Это профориентационная работа. Думаю эта площадка послужит школьникам очень хорошим подспорьем, вообще в их будущем».

Обсудить вопросы развития проекта в регионе прибыл заместитель директора Российского детского центра Дмитрий Покровский. Он встретился с педагогами и школьниками, а также членами кабинета министров Республики Алтай.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Пытаемся сделать, чтобы это было применительно к нашему субъекту. Чтобы это работало, не носило формальный подход. И те мысли, которые Путин преследовал при создании, реализовались по-настоящему, что бы это всё заработало»

На сегодняшний день 11 Республиканских школ стали участниками "Российского движения школьников". Всего же по стране сегодня в проекте участвует почти полторы тысячи учебных заведений.

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА "РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА": «До сентября 2017 года предполагаем увеличение опорных школ до 500, пилотных до 2000. И от 3 до 5000 школ мы предполагаем, к концу этого года будут вовлечены в деятельность РДШ».

Внутри школы участие в движении подразумевает развитие волонтёрских отрядов, занятие физкультурой и спортом, поддержку детских инициатив, создание школьных газет и радио, а так же многое другое. На всё это уже выделены средства из федерального бюджета.

Сергей Булгаков