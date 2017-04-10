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Одна страна - общая скорбь

Республика Алтай не осталась в стороне. Всероссийская антитеррористическая акция памяти и солидарности «Вместе против террора» состоялась в Горно-Алтайске. Молодёжь, студенты, общественники и просто неравнодушные граждане. Они пришли на митинг, чтобы отдать дань памяти погибшим во время взрыва, совершенного 3 апреля в питерском метрополитене. Террористический акт в Санкт-Петербурге коснулся и жителей нашего региона. В нем пострадали супруга и внучка президента Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого.

СЕРГЕЙ ЗЯБЛИЦКИЙ: «Мои родные находятся по-прежнему в больнице. На следующей неделе, во вторник, будет известно, что будет дальше. Пока проходят лечение, обследование. Все хорошо».

Граждане выразили свою солидарность в деле борьбы с терроризмом. Чужой беды не бывает. Народ Республики Алтай разделяет горе утрат и чтит память погибших в терактах. И это мероприятие – свидетельство того, что ужас «необъявленной» войны, произошедшей в Санкт-Петербурге, не сломил нас, а наоборот, сплотил и сделал лишь сильнее. В завершение участники митинга почтили память погибших минутой молчания.