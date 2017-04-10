НОВОСТИ

В Республике Алтай проходит первая волна паводка

Население должно получать объективную и своевременную информацию о паводковой ситуации и быть готовым к любому развитию событий. Подготовка к прохождению второй волны весеннего паводка. Эту тему обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона.

Первая волна паводка, которая сейчас проходит в РА, не привела к возникновению ЧС. После вскрытия рек подтоплений населённых пунктов не зафиксировано, как и разрушения мостов. Впрочем, расслабляться не стоит, отметил, открывая заседание, Александр Бердников. Наибольшую опасность представляет вторая волна паводка. Его начало прогнозируют на середину мая.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Я - глубокий прагматик, всех к этому призываю, я не сторонник нагнетать ситуацию и пугать друг друга предстоящими катаклизмами, но, тем не менее, лиц отвечающих за состояние дел и защиту населения, здоровья граждан, материальных ценностей, в целом ситуации, защиту инфраструктуры, обеспечение устойчивой связи с населением, энергоснабжения, обеспечение медикаментами, в общем то, чем живут люди, мы должны держать руку на пульсе».

Экономить на безопасности людей никто не будет, но и тратить неразумно деньги республики нельзя. В этой связи у каждого МО должен быть свой собственный денежный резерв, помимо запасов спасательных средств, средств связи, продовольствия и медикаментов.

ИГОРЬ БУКИН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС по РА: «Мы провели проверку возможных населённых пунктов, где возможны подтопления, таких у нас 25»

Все необходимые для встречи второй волны паводка средства должны быть проверены и находиться в состоянии готовности в срок до 10 мая, то есть за неделю до прогнозной даты его начала, отметил глава республики. Особо стоит уделить внимание своевременному и объективному оповещению населения о складывающейся ситуации.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Нужно к этому спокойно относится. Это природные явления, их невозможно избежать, но органы власти и население, как участники этого процесса, должны быть готовы к этим моментам, с учётом прогноза и активного снеготаяния в горах республики, мы прогнозируем вторую волну паводка, конечно, не с такими последствиями, как в 14 году, но, тем не менее, ряд подтоплений будут происходить. Я призываю население не терять бдительность, быть готовым к эвакуации в пункты временного пребывания, заранее приготовить самое необходимое для себя. Органы власти не только будут оказывать содействие и брать вопросы эвакуации и защиты материальных ценностей заранее, в зонах риска они у нас прогнозированы, у нас созданы необходимые резервы средств и продуктов, они будут завезены до 10-го, генераторы электроэнергии, объекты социальной сферы, в ФАПЫ медикаменты, плав.средства, спасательные жилеты, много что потребуется в этой ситуации. Я просто прошу земляков быть спокойными. Значительно увеличили финансовые ресурсы для приобретения лодок с сильными моторами, обращайтесь в случае необходимости. Это и наша обязанность, начиная с главы республики, заканчивая специальными службами, которые будут постоянно отслеживать ситуацию и принимать адекватные меры, локально складывающейся ситуации по тому или иному пункту той или иной территории».

Добавим, что сейчас в оперативном режиме по всей республике проходят тщательную проверку гидротехнические сооружения на реках, а также системы оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Глава республики дал поручение завершить все необходимые подготовительные мероприятия в срок до 10 мая.

Алексей Параев