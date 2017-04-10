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В Горно-Алтайске отметили Всемирный день здоровья

Тема этого года - депрессия, от которой могут пострадать люди вне зависимости от возраста, пола и социального статуса. В республике, помимо традиционных акций, прошла целая молодежная программа.

Уныние и потеря интереса ко всему, что раньше приносило удовольствие, нехватка энергии, снижение концентрации, нерешительность и беспокойство, беспричинное чувство вины, отчаяния и, в конечном итоге, мысли о самоубийстве. Вот так характеризуется депрессия, которая в последние годы становится действительно опасным заболеванием. Три группы риска: подростки, женщины после родов и пожилые люди старше 60 лет.

ОЛЬГА АЛМАДАКОВА, КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ: «Клиническая диагностика депрессии включает описание депрессивной триады, включающей сниженное настроение, нарушение темпа речи, моторики. Соответственно, снижено настроение, депрессивный аффект может включать три типа его нарушения: тоску, тревогу и апатию».

За последние десять лет число больных во всем мире увеличилось почти на 20 % и достигло более 300 млн. человек. Девиз сегодняшнего дня: "Давай поговорим". Специалисты республиканского Центра здоровья провели традиционную акцию. К уже знакомому автомобилю выстроилась целая очередь из желающих проверить свое здоровье. Здесь можно и поговорить с психологом, и пройти экспресс-тест.

ТАТЬЯНА ЕРЕДЕЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЦЕНТРОМ ЗДОРОВЬЯ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ: «Определяем холестерин, сахар, консультируем по значимым заболеваниям, по отказу от вредных привычек, таких как курение и алкоголь».

Молодежная акция, пропагандирующая здоровый образ жизни, прошла в Городском парке культуры и отдыха. Фитнес-зарядка далась, конечно, не сразу, да и не каждому, но положительной энергетикой зарядились все. А перед квестом "СТОПНАРКОТИК" - показательные выступления. Сначала уроки скалолазания, затем азы WorkOut. Таким образом, молодежь республики показала, как можно бороться с депрессией.

Олеся Овсянкина