НОВОСТИ

Поставить надёжный заслон распространению наркотиков в регионе

Результаты мониторинга наркоситуации в Республики Алтай обсудили на заседании правительственной антинаркотической комиссии. Как было отмечено, общая ситуация в нашем регионе не является опасной, но по совокупности критериев оценивается как напряжённая.

Профильные структуры продолжают целенаправленную работу по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков в нашем регионе. По рейтингу Государственного антинаркотического комитета, ситуация в Республике Алтай не является опасной. Однако это не говорит об отсутствии такой проблемы в регионе, отметил открывая заседание глава Александр Бердников.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы вливаем финансовые ресурсы для решения многих проблем. Сейчас вы знаете в Госдуме рассматривается законопроект об обязательном тестировании на предмет употребления наркотиков учащихся, конечно, это хорошие шаги и эта сфера деятельности должна находиться постоянно в зоне внимания органов власти, сотрудников надзорных и контролирующих органов, которые работают в этой сфере».

О результатах мониторинга наркоситуации в РА на заседании комиссии рассказал министр внутренних дел региона Павел Гаврилин. По его словам, общее состояние наркоситуации в регионе остаётся стабильным на протяжении ряда лет. По совокупности критериев оно оценивается как «напряженное».

Одним из дестабилизирующих факторов, наряду с доступностью местного наркосырья в виде дикорастущей конопли, является массовое пребывание на территории, к примеру, Чемальского района туристов. Среди них немало наркозависимых лиц. Наибольшую опасность для РА представляет проникновение наркотиков синтетической группы. Именно на пресечение наркотрафика из-за пределов региона необходимо сосредоточить основное внимание. Также Александр Бердников дал поручение в преддверии туристического сезона активизировать работу по антинаркотической пропаганде среди молодёжи, в том числе, с помощью запоминающихся баннеров социальной рекламы.

Алексей Параев