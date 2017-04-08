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День Алтайского заповедника отметили в Горно-Алтайске

Мероприятие, посвященное году экологии и столетию заповедной системы страны, состоялось в Национальном музее. В программе круглый стол, фотовыставка и познавательные лекции.

Алтайский биосферный заповедник образован в апреле 1932 года и буквально через неделю у него 85-летие. История учреждения большая и насыщенная. В фойе Национального музея развернулась выставка, посвященная сотрудникам заповедника, работавшим в разные годы. И много лет назад и сейчас перед заповедником стоят конкретные цели — сохранение ценнейшего и редкостного по красоте Телецкого озера, его ландшафтов, защита кедровых лесов, спасение находившихся на грани исчезновения важнейших охотничье-промысловых животных — соболя, лося, марала и других, а также постоянное стационарное изучение природы региона в целом.

В Национальном музее в День Алтайского заповедника состоялся ряд мероприятий. Круглый стол "Сохранение природы и культурно-исторического наследия Горного Алтая" собрал ученных и ведущих специалистов заповедного дела. Для школьников в атриуме состоялась лекция о снежном барсе и викторина, посвященная Алтайскому заповеднику. Кроме того, все желающие смогли посмотреть фотовыставку, где представлены фотографии неповторимой флоры и фауны заповедника.

В завершении все желающие смогли насладиться виртуальным туром по Алтайскому заповеднику. Столетие заповедной системы России и 85 лет Алтайскому заповеднику. Праздник, состоявшийся в Национальном музее - только начало. Впереди ещё ряд мероприятий, посвященных юбилейным датам.

Иван Яськов