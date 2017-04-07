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Древний кай звучал на сцене Московского международного Дома музыки

Сказители Горного Алтая с успехом представили столичному зрителю новую концертную программу "Хранители огня". В ее основу легли героический эпос "Маадай кара" и традиционные алтайские песни в современной обработке. Публика встретила самобытных артистов на УРА.

Алтайский эпос и традиционный кай. Живая музыка Горного Алтая впервые на сцене Московского международного Дома музыки. Камерный зал на 560 мест был заполнен сразу. С самого начала концерта публика с замиранием сердца слушала и прислушивалась к горловому пению, звукам ансамбля национальных музыкальных инструментов.

НОГОН ШУМАРОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ: «Гортанное пение - в нем дух есть, оно совершенно сакральное пение. И поэтому народ просто в транс уходит, когда начинаешь петь».

И зал уж полон, ложи блещут. Партер и кресла - всё кипит. Древнее искусство кочевников столичной публике представили именитые артисты Ногон Шумаров и Болот Байрышев, Эмиль Теркишев, Эркемен Епишкин, Марина Саксаева, Радмила Теркишева, а также молодые исполнители - Мерген Тельденов, Аржан Туденев, Вадим Деев и Айдар Унатов.

БОЛОТ БАЙРЫШЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Сами организаторы Дома музыки подтверждают, что такого здесь никогда не было. Самое главное мы знаем, что эпос, сказание - оно было, есть и оно продолжается».

На престижной концертной площадке страны реликтовое пение мастеров искусств Горного Алтая. Духовные ценности: что есть время и небо, добро и зло, вечная душа и сокровенное слово. От имени главы региона А. Бердникова полпред РА в Москве Ирина Лозовая вручила благодарственные письма организаторам концерта и представителям Московского Дома музыки.

НАТАЛЬЯ ФАДЕЕВА, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ: «Публика ходит на них с удовольствием, любят. Как можно не любить таких прекрасных певцов, исполнителей необычного жанра».

В программе отрывки знаменитого сказания «Маадай-кара», записанное от известного кайчи Алексея Калкина. Кстати, интересный факт: концерт в Московском Доме музыки проходил 3 апреля, а это - день рождения Алексея Григорьевича. Поэтому программу посвятили великому алтайскому Гомеру.

Публика в восторге, скандировали стоя, приняли на УРА. Это лишь малая часть того, что можно сказать о том, что творилось в душе у зрителей после концерта.

Владимир Попошев