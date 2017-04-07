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Завтра в Горно-Алтайске состоится очередная ярмарка

20yarmarka minВесенняя сельскохозяйственная ярмарка состоится в предстоящую субботу. Традиционно будет представлена разнообразная продукция непосредственно от товаропроизводителей по ценам ниже рыночных: мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, сыры, сливочное масло, мед.

В преддверии садово-огородного сезона также будут реализованы саженцы плодовоягодных деревьев и кустарников, семена, парники и укрывной материал. Поддержка товаропроизводителей региона, создание условий для реализации сельхозпродукции, стабилизации цен на основные продукты питания - главная цель мероприятия. Ярмарка пройдет на центральной площади Горно-Алтайска 8 апреля, начало в 9.00.

 

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