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Призывников обеспечат горячим питанием

Приказ о начале весенне-летнего призыва подписан. План Республики Алтай - 280 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Олег Денисенко.

Весна-2017 началась в военкомате. С 1 апреля по 15 июля в учебные центры воинских частей будет отправлено около 30 команд. Качественный отбор и более подготовленные юноши пополнят ряды Российской армии, говорит военный комиссар республики. Вооруженные силы постепенно переходят на контрактную службу.

ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО, ВОЕННЫЙ КОМИССАР РА: «Если брать последние 3 года, то значительно уменьшилось количество призывников. Ориентировочно - раньше 300-350, то в этом году 280, т.к. вооруженные силы переходят на контрактную службу».

Эти образцы формы выдаются в военкомате. Призывник прибывает на место службы в полном обмундировании, сытый и чистый. В индивидуальных несессерах - все средства гигиены: зубная паста, бальзам для губ, дезодорант и гель для душа - всего около 20 наименований. В поездах дальнего следования в распоряжении призывников вагон-ресторан.

ОЛЕГ ДЕНИСЕНКО, ВОЕННЫЙ КОМИССАР РА: «Эшелоны, которые идут на Дальний Восток, например, наши призывники будут обеспечиваться не сухим пайком, а горячим питанием непосредственно в военных эшелонах. А сухой паек на путь более суток».

Срочная служба не бесплатна. Месячный оклад рядового 2 тысячи рублей, доплата сиротам - еще тысяча. Есть и другие меры поощрения. Зависит от класса.

10% остаются по контракту. Еще около 200 человек на контрактную службу ежегодно отправляет наш регион. Традиция сохраняется: призывники Республики Алтай хотят служить, но в элитных войсках и подразделениях - это ВДВ и спецназ.

И еще, количество девушек, желающих поступить в военные училища и академии, с каждым годом становится больше. В этом году от региона на поступление будет направлено около 120 человек.

Ольга Усольцева