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Александр Бердников принял участие в расширенной коллегии Минтранса

Глава региона Александр Бердников находится в рабочей поездке в Москве. Он уже провел ряд важных и значимых для нашего субъекта встреч. Одним из важных мероприятий стало участие главы республики в расширенной коллегии Минтранса страны.

ВЛАДИМИР ПОПОШЕВ: «Реальная картина тесного взаимодействия Правительства РА и Правительства РФ. Глава региона А. Бердников принял участие в расширенной коллегии Министерства транспорта России, на которой обсудили актуальные вопросы развития авиации, автомобильных и железных дорог и безопасности на транспорте. Последнему уделено особое внимание».

Сотрудничество с федеральным центром продолжается. Участие главы А. Бердникова на итоговой коллегии Минтранса России, на которой определены приоритетные проекты по развитию транспортной инфраструктуры страны, имеет важное значение и для РА. В своем отчетном докладе министр Максим Соколов отметил, что транспорт является основой социально-экономического развития и единства территориальной целостности страны.

МАКСИМ СОКОЛОВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА РОССИИ: «В непростых внешнеполитических и экономических условиях отрасль работала стабильно. Построено и реконструировано более 300 км. автомобильных дорог федерального значения. Кстати, треть из них скоростные дороги соответствующей категории, введены в эксплуатацию участки на восьми крупнейших трассах».

Федеральные трассы, такие как Чуйский тракт, гражданская авиация, лизинг, автомобильные дороги регионального значения, строительство мостов. Все эти темы на коллегии Минтранса были обсуждены подробно и детально. Состояние дорог и в целом транспортное обеспечение является первостепенной задачей Правительства РА. А. Бердников отметил, что в этих целях ведется постоянная и ежедневная работа с Минтрансом и лично с руководителем ведомства.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «До начала коллегии я провел встречу и с министров М.Ю. Соколовым, с руководителем Государственной транспортной лизинговой компании Хромагиным С.Н., с руководителем Росавтодора Р.В. Старовойтовым и получил заверение и документальное подтверждение в том, что в РА будут реализовываться такие важные для нас вопросы, как завершение в 2017-м строительства мостового перехода через Катунь в селах Тюнгур и Кучерла. Это очень важно для развития этого участка нашей прекрасной республики. В бюджете РФ этот объект записан. Думаю, что в конце ноября-декабре мы его сдадим. также очень остро стоит вопрос по строительству мостового перехода через Катунь на Платово Алтайского края, где тоже находится часть территории РА, много дачных участков. Мостовой переход мы спроектировали, сейчас отдаем его на госэкспертизу. Надеемся, что с 18-го года этот важный для нас проект будет финансироваться. я благодарен руководству Минтранса за ту поддержку в реконструкции аэропорта г. Горно-Алтайска. В прошлом году мы получили 250 млн. рублей дополнительно на ремонт региональных дорог. Еще 80 млн на улучшение двухполосного движения. Сейчас принято решение - я тоже уже получил гарантии - при строительстве пятого пускового комплекса новой автомобильной дороги Чуйский тракт. От существующей красивой дороги в районе аэропорта на въезд в Горно-Алтайск. Это будет уже другая культура, во-вторых, безопасность и скорость доставки и пассажиров с аэропорта и в целом выход на Чуйский тракт. Мы завершили работу по ликвидации последствий паводка в плане восстановления дорожной инфраструктуры, т.е. мостов и разрушенных участков дорог. Это очень важно. Сейчас торжественно сдадим последние мосты - люди этого хотят - через р. Сары-Кокша, Красносельск, Ынырга, в районе Мульта, завершили Синий Яр, где дорога ушла под воду и отрезала Усть-Коксинский район. А также мы получили одобрение по проектированию строительства международного терминала в аэропорту г. Горно-Алтайск, который безусловно даст импульс в развитии экономики РА. Конечно, вопросы очень сложные учитывая экономическую ситуацию, но Д.А. Медведев персонально поддерживает решение вопросов дорожной инфраструктуры РА и Президент в курсе».

А. Бердников подчеркнул, что развивая туризм, республика не может не заниматься дорожным хозяйством. Для социально-экономического роста, улучшения качества жизни населения сегодня просто необходимо налаживать тесное взаимодействие с федеральным центром. Чтобы РА попасть в планы Минтранса на перспективу. И в связи с печальными событиями в петербургском метро на коллегии обратили особое внимание вопросам обеспечения безопасности на всех видах транспорта.

Владимир Попошев