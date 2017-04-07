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Диалог власти и общественности

Глава региона Александр Бердников провел рабочую встречу с представителями регионального штаба общероссийского народного фронта. На заседании рассмотрели ход реализации предложений активистов ОНФ и обсудили дальнейшие направления взаимодействия.

Правительство Республики Алтай – открытое правительство, которое взаимодействует со всеми институтами гражданского общества. Глава региона Александр Бердников, открывая заседание, подчеркнул, что между представителями общественности и властями субъекта давно налажен конструктивный диалог. По многим направлениям работа ведется на плановой основе уже на протяжении нескольких лет. К примеру, представителями ОНФ был поднят вопрос о стоимости услуг ЖКХ. В нашем регионе жителям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 % от совокупного дохода семьи, законодательством предусмотрена социальная поддержка в виде субсидии.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Здесь речь не идет, в их функции не входит, отчёт главы перед штабом народного фронта, здесь речь идёт о взаимодействии, об усилении контроля общественного за реализацией различных проектов, прежде всего президентских инициатив. В.В. Путин как лидер ОНФ. Мы придерживаемся этой идеологии. Сегодня мы проинформировали как выполняются органами гос власти те предложение, которые прозвучали от членов штаба народного фронта. Дело в чём, они аккумулируют в народном фронте все проблемы существующие, к сожалению в РА. О чём говорят люди в магазине, в больницах, дома, на остановках и так далее. Пишут обращения в народный фронт. Вот эти задачи перед нами ставят члены ОНФ, мы естественно корректируем наши программы, наши планы».

Представители народного фронта обратили внимание на качество возводимого и вводимого в эксплуатацию жилья. Они отмечают, что через пару лет после заселения у жителей некоторых новых квартир возникают проблемы, с которыми они обращаются в ОНФ.

АНДРЕЙ ИЩЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОНФ "КАЧЕСТВО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ": «Здесь на сегодняшний день не требуется финансовых вливаний со стороны Республики, необходимо рычаг к застройщикам использовать. В течении пятилетия они должны эти замечания устранять. На сегодняшний день к сожалению застройщики это воспринимают очень негативно».

Глава региона Александр Бердников поручил Минрегиону РА изучить условия контракта с застройщиками жилых домов, участвующих в федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья, с тем, чтобы обязать их устранить возникающие замечания в гарантийный срок. Помимо этого на заседании обсудили такие вопросы как создание «доступной среды» для маломобильных граждан, подключении к газовым сетям, участии бизнеса региона в госзакупках, внедрении «электронной трудовой книжки» и другие.

Иван Яськов