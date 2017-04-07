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В РА стартовал социальный проект "Как стать успешным"

Открыть собственное дело и получить новую профессию? В Республике Алтай стартовал социальный проект "Как стать успешным". Во всех районах для безработных пройдут тренинги и встречи с состоявшимися предпринимателями. Первое мероприятие состоялось в Онгудайском районе.

В Онгудайском районе проживает более семи тысяч экономически активных граждан. Желающим найти работу активно помогают в службе занятости. Это и профориентация, обучение, помощь в организации самозанятости и открытии своего дела. Зачастую человек, обратившийся в центр занятости, оставшийся по разным причинам безработным, теряет самоуверенность, пропадает желание самореализовываться. Именно для них был и организован проект "Как стать успешным?".

АЛЕКСЕЙ САНАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: «Мы привлекли педагогов-психологов. Они лучше других донесут то, как лучше себя реализовывать - обучением, перепрофилированием. Мы хотим привлечь работодателей».

Для жителей райцентра и других сел муниципалитета были организованы тренинги "Найди свой внутренний ресурс", "Технология поиска работы", "Жизнь -это опыт". Безработные на встрече с психологами и специалистами профильного ведомства смогли рассказать о своих проблемах, поговорить о планах и проконсультироваться по всем интересующим вопросам.

Еще одной не менее важной частью мероприятия стала встреча с успешными предпринимателями района. Также на организованной выставке народных промыслов местные мастера представили свои достижения. Их пример может сподвигнуть к творческому подходу в организации своей будущей деятельности.

МАРИНА БУЙДЫШЕВА, ДИРЕКТОР ОНГУДАЙСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯСТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: «Мы хотим поднять мотивацию к труду, чтобы они активно могли позиционировать себя на рынке труда, чтобы активно искали работу. Конечная цель - трудоустройство безработных граждан».

В этом проекте приняли активное участие выпускники Школы социального предпринимательства, представители общества инвалидов, для них также разработаны программы центрами занятости во всех муниципалитетах. Сегодня безработные активно начали пользоваться услугами портала "Работа в России", курсы переподготовки и перепрофилирование также очень актуальны. Такие мероприятия, как в Онгудае, состоятся во всех муниципалитетах.

Марина Кулеева