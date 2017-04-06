НОВОСТИ

В Онгудайском районе чествовали лучших работников культуры

Прославленные творческие коллективы муниципалитета были удостоены заслуженных наград. Не забыли и ветеранов.

Более 2 тысяч различных конкурсов и творческих вечеров. Именно столько мероприятий в течение 2016-го года провели культработники района. Лучшие коллективы были отмечены в различных номинациях. Так по итогам празднования 390-летия Онгудайского района, отличился коллектив дома культуры райцентра. Юбилей муниципалитета прошел на достойном уровне, чему подтверждение заслуженная награда.

Лучший народный коллектив, лучший ансамбль, лучший творческий вечер. В каждой номинации свои победители и лучшие артисты. В конкурсе среди театральных кружков победителем признан коллектив «Маска» из села Ело. Данный коллектив плодотворно работает уже более 20 лет.

Своих лауреатов также выявил и ежегодный районный конкурс "Вдохновение". Его главная цель поддержка лучших творческих коллективом и учреждений культуры. И конечно, развитие и сохранение, а также популяризация народного творчества, народных промыслов.

Онгудайский район всегда славился своими талантами. Долина Урсула известна своими самобытными певцами, танцорами и творческими коллективами. В этот день почетными грамотами и благодарственными письмами также отмечены лучшие сотрудники музеев, библиотек и домов культуры.

Владимир Виноградов