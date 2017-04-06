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В Горно-Алтайске почтили память жертв теракта, произошедшего в Санкт – Петербурге

Акция организованная военно-патриотическим, поисковым центром «Вымпел», военным комиссариатом и пограничным управлением РА, прошла на мемориальном комплексе Парк Победы и собрала порядка ста участников. Они зажгли свечи и возложили цветы к памятному знаку, под которым находится священная земля города - героя Ленинграда.

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ВЫМПЕЛ": «Плохо что такие минуты бывают в нашей жизни, но я считаю, что это должно сплотить нас и показать всем что мы едины, мы близки друг другу, что наша страна многонациональна, непобедима и у неё есть будущее».