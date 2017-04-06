НОВОСТИ

15 человек пострадали от клещей

Капризы погоды - клещам не помеха. На сегодняшний день в РА зарегистрировано 15 пострадавших от их укусов. Большинство из них - дети, самому младшему всего 7 месяцев. 10 случаев нападения клеща произошли в населенных пунктах, порой на собственном подворье.

ДАРЬЯ ГАССЕЛЬБАХ, ЭНТОМОЛОГ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РА: «У нас имеются кармашки, когда клещ попадает, он ползет, он попадает в данный карман и там погибает. Он пропитан специальными репеллентами, средствами он даже не может проползти больше 10 см. по костюму».

У простых жителей такого супер-костюма, который сможет защитить тело от нападения любых насекомых, в том числе и клещей, нет. Однако современная медицина предлагает массу всевозможных препаратов, без которых нам, жителям горного региона, просто не обойтись. Апрель - месяц, когда кровожадные насекомые начинают большую охоту на людей и животных. Уже зарегистрировано 15 пострадавших, по большей части дети. К счастью, случаев заражения инфекциями среди них нет. 10 фактов нападения клещей произошли не в условиях дикой природы, а в населенных пунктах, на собственных участках. Сейчас в продаже имеются специальные инструменты для самостоятельного извлечения клеща.

СВЕТЛАНА ТАГЫЗОВА, и.о. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «Клещей удаляем в медицинских перчатках. Все способы основаны на выкручивании клеща специальными устройствами. Как их называют выкручивателями или клещедерами. Далее нужно обязательно обратиться к медикам для введения иммуноглобулина и консультации по поводу профилактического лечения других инфекций, передающихся клещами».

В республике работают 126 пунктов экстренной профилактики. Это приемные покои районных и участковых больниц, на ФАПах. А пункт, который ранее располагался в здании горно-алтайской скорой помощи сейчас закрыт, но можно обратиться в республиканскую больницу или Центр по профилактике СПИД. Бесплатно иммуноглобулин сможет получить тот, кто оформил соответствующую страховку. Кроме того, специалисты обращают внимание, что противоклещевыми аэрозолями обрабатывать следует всю одежду, в том числе повседневную - примерно раз в неделю. Также Центр гигиены и эпидемиологии предлагает препараты для самостоятельной обработки приусадебного участка.

Олеся Овсянкина