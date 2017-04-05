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Вера Водолеева стала бронзовым призером Кубка мира по зимнему полиатлону

На заключительном этапе, который проходил в Республике Коми, наша землячка показала достойный результат и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

В этом году мировое первенство по зимнему полиатлону проходило в Эстонии, Белоруссии и Казахстане. Заключительный же четвёртый этап Кубка мира 2017 состоялся в России, в Республике Коми. Соревнования собрали сильнейших полиатлонистов со всего мира. Всего 15 стран. В женском полиатлоне за Россию в том числе сражалась и спортсменка из РА Вера Водолеева. По сумме видов многоборья, это стрельба из пневматического оружия, силовая гимнастика и лыжные гонки, она стала бронзовым призёром заключительного этапа, а вместе с ним и общего зачёта Кубка мира. Спортсменка признаётся, подготовка к соревнованиям была сложной.

ВЕРА ВОДОЛЕЕВА, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР КУБКА МИРА ПО ЗИМНЕМУ ПОЛИАТЛОНУ, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА: «Если брать начало сезона, то проблема была со стрельбой, из-за смены винтовки. Но здесь неожиданно именно стрельба вывезла меня на призовое место. Всё остальное было ровно и стабильно».

Победы наших спортсменов в соревнованиях такого уровня были бы невозможны без развития полиатлона в РА в целом. Помимо тренеров и всех, кто за неё болел, бронзовый призёр Кубка мира поблагодарила за поддержку республиканский спорткомитет и Горно-Алтайский Госуниверситет, где она преподает.

Завоевав бронзовую медаль в общем зачёте Кубка мира, Вера Водолеева выполнила норматив Мастера спорта международного класса и закрепила за собой место в сборной России по зимнему полиатлону. В планах спортсменки восстановительный отдых после столь серьёзного испытания, а в дальнейшем - продолжение тренировок и тренерская работа.

Сергей Булгаков