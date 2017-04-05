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В Онгудае состоялся турнир по самбо, посвященный памяти Семена Аткунова

В Онгудае состоялся 10-й турнир по самбо, посвященный памяти заслуженного тренера РА, отличника физической культуры РФ Семена Аткунова. Состязания собрали порядка 170 юных спортсменов из районов и столицы республики.

В этом году турнир собрал участников 2003-2005-гг. рождения, которые боролись в 10 весовых категориях. Для многих ребят турнир стал первым республиканским состязанием, в том числе и для юного Санжара Нурекенова из Кош-Агача, который победил в дебютной схватке.

Самбо воспитывает стойкость и силу духа. На торжественном открытии коллеги, друзья, родные и близкие Семена Аткунова поделились воспоминаниями о нем. а также пожелали участникам достойной и яркой победы.

Соревнования памяти Семена Аткунова, проводятся в 10-й раз, и количество участников ежегодно растет. Всего этих состязаниях приняло участие 170 борцов. Из них 40 девушек. Лучшие из них будут участвовать 19 апреля на состязаниях в городе Бийске.

По итогам состязаний в своей весовой категории победителями в том числе стали Эркей Кучуков из Усть-Кана, Аткыр Кудюшев из Улагана, Керель Кичеков из Онгудая, Касым Океев из Кош-Агача, Ажу Калбуков из Горно-Алтайска. Среди девушек победу одержали Снежана Сейтокова, Камила Тепукова, Дилдыс Бордомолова, Дарья Яманова. Теперь они выступят на чемпионате Сибири.

Владимир Виноградов