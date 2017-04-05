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В РА готовятся к переизданию Красной книги

В список редких и вымирающих видов планируется включить несколько видов растений и животных. Одни из них - кабарга, снежный гриф и ажурная незабудка. О том, какие еще ждут изменения в списке краснокнижных объектов флоры и фауны Горного Алтая наша съемочная группа узнала на пресс-конференции в республиканском министерстве природных ресурсов.

Книгу обновляют каждые 10 лет. Символично, что в Республике Алтай срок подошел к 2017- му, Году Экологии. В последнем издании - 172 вида растений, лишайников и грибов, 135 - животных. За этот период произошли некоторые изменения флоры и фауны Горного Алтая, и сейчас специальная комиссия, при поддержке Правительства региона, работает на корректировкой списка.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «На уровне региона разработан план мероприятий Года экологии. Более 30 мероприятий у нас запланировано. И одно из мероприятий - это переиздание Красной книги РА. Финансирование предусмотрено на данное мероприятие. Это около 2 млн. рублей».

Реликтивность, эндемичность и уникальность - главные критерии для занесения в Красную книгу. Поэтому такие виды, как кедр, можжевельник, маральник, черемша в спасительный для них список, не попали. В новое издание первого тома - "Растения", внесены селистрянка сибирская, незабудка ажурная и Ирис Камелия. Во второй том попали кабарга, Кумай, он же снежный гриф, большая белая цапля: всего 10 видов животных и птиц. 500 экземпляров выйдут в свет в конце ноября. Помимо корректировки списка, произойдут и другие изменения: в оформлении. В описании подвида не будет указываться ареал его обитания.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Для обыкновенных граждан, они и так знают, что нельзя эти растения уничтожать, заготавливать, а для браконьеров, это, так называемый, путеводитель. Здесь местоположение конкретно прописано, в Красной книге».

Красная щетка, золотой и красный корень. Эти растения уже были внесены в Красную книгу, там они и останутся. Однако браконьеров штрафы не останавливают. За последние годы изъято около четырехсот мешков краснокнижных растений, виновные - привлечены к ответственности. Сейчас контроль будет жестче. К тому же вскоре появятся две новые особо охраняемые природные территории: Аскат и Еланда, что позволит сохранять хрупкий мир флоры и фауны.

Олеся Овсянкина