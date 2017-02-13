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Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при переправе

Инспекторы Центра ГИМС региона допустили к эксплуатации технологические переправы на реках Катунь и Бия. Все они соответствуют требованиями безопасности и оснащены специальными знаками и аварийно-спасательным оборудованием. Например, в Баранголе, ширина проезжей части 2,5 метра, через каждые 10-20 метров установлены вехи. Эта переправа эксплуатируется только в светлое время суток. В настоящее время на территории Республики Алтай официально открытыми и допущенными к эксплуатации являются только 3 ледовые переправы.

МЧС региона напоминает, что в связи с тем, что толщина ледового покрова на водоёмах республики не является равномерной, местами лёд не достаточно прочный, выход и выезд в местах несанкционированных и необорудованных ледовых переправ опасен для жизни.