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Глава региона Александр Бердников встретился с представителями профсоюзного актива РА

На встрече обсуждались насущные вопросы о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, развитии сельских территорий. Одна из тем - медицинское обслуживание населения.

Встречи главы с профсоюзным активом стали уже традиционными. Конструктивный диалог и четкое взаимодействие с Правительством приносит эффективные результаты. Особенно плодотворное сотрудничество отмечается с профсоюзами министерств: образования, регионального развития, лесного хозяйства, культуры и здравоохранения. А. Бердников подчеркнул, власти готовы услышать и пойти навстречу. Тем более по таким важным вопросам, как, например, медицинское обслуживание населения.

Медицинское обслуживание населения - приоритет №1. В этих целях сегодня активно решается вопрос укрепления материальной базы здравоохранения. Закупается оборудование, строятся больницы, ФАПы, приобретается жилье для врачей. Вопрос нехватки узких специалистов сегодня стоит не так остро, как 5-10 лет назад. Но проблема все-таки существует. РА - один из единственных субъектов в стране, где возвращаемость студентов - 99%. Так, в текущем году по окончании интернатуры, ординатуры прибудет 41 доктор. Так что кадровый вопрос практически решен.

ВЛАДИМИР ПЕЛЕГАНЧУК, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Есть показатели обеспеченности населения медицинскими работниками. Так вот, у нас показатель обеспеченности составляет 39 на 10 тыс населения, при показателе по РФ - 37. По части районов требуются те или иные специалисты. Мы эту работу проводим, в том числе ведется целевое обучение».

Что касается жилья для врачей, сегодня им предоставляется арендное жилье с оплатой всего 50-ти %. Этой возможностью воспользовались 43 доктора, 72 квартиры в "Алгаире" остаются еще свободными. Служебные квартиры получили специалисты и в Онгудае, Турачаке, Усть-Кане. А в последний раз на средства Резервного Фонда Главы РА приобретено жилье для акушера-гинеколога в Усть-Коксинском районе. По части реализации федеральной программы "Земский доктор" за 2012-14-тые годы по миллиону рублей получили 120 докторов. Однако 20 из них расторгли договор и уехали. Сегодня с ними ведется судебное разбирательство для возврата денег.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «По "Земскому доктору" мы пойдем таким путем: Брать квартиры, 5 лет пусть живет и забирает. Это будет более обременительнее и более жесткие условия, чем миллион».

По строительству жилья для медработников в городе участники встречи доложили, что сегодня с мэрией уже обсуждается место возведения дома. Всего же в Горно-Алтайске 253 медика, которым требуется улучшение жилищных условий.

Кроме того, представители профсоюзного актива доложили о проделанной работе по ликвидации задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы. Эту проблему совместными усилиями удалось полностью устранить.

В ходе совещания участники рассмотрели вопросы начисления районного коэффициента на МРОТ для категории технического персонала бюджетной сферы, а также программу устойчивого развития сельских территорий до 2020-го года.

Владимир Попошев