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3 жителя столицы осуждены за хищение средств, принадлежащих детям-сиротам

3 жителя Горно-Алтайска признаны виновными в хищении денежных средств, принадлежащих детям-сиротам. Как установило следствие, мошенники украли у воспитанников одной из школ - интерната деньги, предлагая им помощь при обналичивании денежных средств, представленных в виде социальных выплат хранящихся на их банковских счетах.

РУСЛАН ЕКЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ЧОЙСКОГО РАЙОНА: «Для этого преступниками подделывались документы от органов опеки и попечительства и доступ к средствам, хранящимся на банковских картах на данных детей сирот. В последствии работники банка стали узнавать преступников в лицо и стали выезжать в районы».

Деньги преступники забирали себе и тратили на личные нужды. При этом один из них сам является сиротой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, суд назначил двум фигурантам уголовного дела наказание в виде двух и двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и в колонии - поселении соответственно. Ещё один член преступной группы приговорена к четырём годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.