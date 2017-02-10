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Онгудайской школе присвоено имя Сергея Пекпеева

Накануне торжественное мероприятие с участием близких, друзей и родственников состоялась на родине общественного деятеля. Человек, который при жизни пользовался большим авторитетом и уважением как среди простых людей, так и среди коллег.

Почти 5 лет прошло с тех пор, как Сергея Пекпеева не стало. Горный Алтай потерял политика, финансиста, дипломата. Человека, который был открыт и доступен для каждого, находясь на любом руководящем посту. Родные и близкие создали фонд, носящий его имя. Спортсмены сражаются в турнире в честь Пекпеева. Написана книга. Земляки увековечили память Сергея Тимуровича - школа райцентра носит его имя.

МИХАИЛ МАРГАЧЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: « Наша задача - сохранить о нем память потомкам, об этом великом человеке».

3 созыва, почти 10 лет он был депутатом Госдумы, представляя интересы Республики Алтай. Его роль в становлении Горного Алтая как молодого субъекта неоценима. Профессионал, человек слова и дела, болевший за свою родину.

МИРОН БАБАЕВ, ГЛАВА МО "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН": «Сергей Тимурович является человеком для подражания нашей эпохи. Это живой пример, недалекая история. Многие из вас знают его, здесь его друзья. Я желаю, чтобы школьники Онгудайской школы достойно несли честь Сергея Пекпеева».

50% учащихся района обучаются в Онгудайской школе. И каждый из них знает, кто такой Сергей Пекпеев. Каждый может повторить его путь - от простого чабана до депутата Госдумы. Если будет хорошо учиться.

РАДМИЛА ПЕКПЕЕВА, ДОЧЬ С.Т. ПЕКПЕЕВА: «У нас дома огромное количество книг - около 5 тысяч, и все они прочитаны моим отцом. Он заставлял читать книги и газеты. Он говорил, что мы должны быть в курсе всех событий, которые происходят в стране».

Сергей Тимурович теперь встречает всех, кто приходит в школу. Глава района заверил, у обучающихся есть еще один стимул - именная стипендия - за успехи в учебе и в спорте, учрежденная в честь Сергея Пекпеева.

Ольга Усольцева