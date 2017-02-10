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В Кызыл-Озеке запустят газ

Программа развития газоснабжения РА реализуется успешно. В текущем году продолжится газификация 3-х микрорайонов Горно-Алтайска, а также Маймы, Кызыл-Озека, Соузги, Рыбалки и Манжерока. На эти цели в этом году «Газпром» выделяет более 700 млн рублей. Еще тысячи квартир и домовладений получат возможность пользоваться голубым топливом.

Газификация и ее перспективы. Сегодня трудно переоценить значимость прихода голубого топлива в РА. Проект уникален, прежде всего социальной составляющей. Государственный подход компании «Газпром», прямое решение президента страны В. Путина и важнейший шаг Правительства РА. Это создает предпосылки к ускорению экономического развития региона, значительно улучшает экологию, что особенно важно, учитывая интенсивно развивающуюся туриндустрию Горного Алтая.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Я с такой радостью докладываю землякам, что "Газпром" нам выделил свыше 700 млн. рублей для решения вопросов обеспечения газом нашего населения. Т.е. это очень серьезно. И когда в дома наших граждан придет голубое топливо - это абсолютно другой уровень жизни».

Всего же в газификацию региона с 2007 по 16-тый годы вложено 6 млрд 350 млн. рублей. Львиная доля - более 5 млрд. - это инвестиции Газпрома, средства предприятий – 720 млн., федерального бюджета – 230 млн., республиканского – 160 и муниципальных образований – 21,5 млн рублей. Введено в эксплуатацию 420 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, переведено на газ 109 котельных, газифицировано 3 126 домовладений.

В прошлом году утверждена программа "Развития газоснабжения и газификации РА на период с 2016-го по 20-тый годы". В ее рамках "Газпром" планирует инвестировать еще порядка 4-х млрд рублей. Они будут направлены на строительство газопроводов протяженностью 422 км, на газ будут переведены еще 11 котельных и 11,5 тыс. домовладений.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «В 2017 году мы продолжим газификацию города, Маймы, Соузги, и Манжерока. Сегодня там уже построено 22 км. разводящих сетей».

Буквально уже в этом месяце запуск голубого топлива планируется в Кызыл-Озеке. Здесь подготовлены 700 домовладений. Также на сегодня готова проектно-сметная документация на подводящий газопровод к трем микрорайонам Горно-Алтайска - это часть Баята, Кучияка и Гардинки, а также к селам Рыбалка и Соузга Майминского района, далее Озерное и Манжерок, а там уже и Чемальский район. План-графики синхронизации работ принимаются ежегодно, и они в течение всех этих лет республикой выполняются на 100%.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Признан субъект наш на самом высоком уровне в "Газпроме" и "Межрегионгазе", что действительно мы один из немногих сегодня субъектов, которые исполняют свои обязательства. Мы отрабатываем все свои обязательства в части подготовки домовладений, строительства подводок к домовладениям, ввод в эксплуатацию котельных».

Следует отметить, что с 2007 года в республике действует норма по возмещению части затрат на внутридомовое газовое оборудование льготным категориям граждан. Это существенная поддержка. В 2015 году такую помощь получили 97 человек, в прошлом - 51 и в текущем году планируется 124 человека. Вместе с тем, на сегодня задолженности за пользование природным газом в республике нет.

Владимир Попошев