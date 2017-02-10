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В министерстве культуры подвели итоги года

Итоги Года кино, межрегиональные выставки и фестивали, зарплата культработников и многое другое. Министерство культуры Республики Алтай провело итоговое заседание коллегии. 2016-тый был богат на культурные события. Мероприятия, посвященные 260-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 25-летию создание Республики.

Впервые в Горно-Алтайске проходил межрегиональный праздник Эл Ойын. Только на церемонии открытия праздника были задействованы около тысячи артистов. Кроме этого прошли конкурсы «Юных дарований», международного дня танца, фестивали, посвящённые году кино. В культурных мероприятиях приняли участие коллективы всех районов Республики.

ЕКАТЕРИНА ЛАЗАРЕВА, и.о. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЧОЙСКИЙ РАЙОН": «Внутри нашего района прошёл большой праздник в августе, куда мы пригласили районы нашей республики поучаствовать в праздновании дня КНМ».

Министерством были выделены гранты на приобретение костюмов и музыкальных инструментов в районные центры. Участники коллегии так же обсудили вопросы укрепления материально-технической базы, капитального ремонта учреждений культуры, наметили планы на будущее.