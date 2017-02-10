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Состоялась премьера постановки «Чейнеш»

"Чейнеш" на сцене Национального театра. Премьера спустя 37 лет. В последний раз пьеса ставилась в конце восьмидесятых. Это одно из лучших произведений алтайского драматурга. Режиссер инсценировки - якутский режиссер Сергей Потапов. Зрители увидели спектакль его глазами: главное во все времена - человеческие отношения.

Впервые "Чейнеш" была поставлена в 1938 году. Автор принимал личное участие в подготовке пьесы. Павел Кучияк исполнял роль бая Козуйта. Играл великолепно, правдиво, вспоминают современники. Спектакль был показан не только в столице, были организованы гастроли по районам. "Чейнеш" имел огромный успех.

Нынешняя инсценировка Сергея Потапова. Якутский Тарантино, как называют обладателя "Золотой маски" на родине, увидел в пьесе другой сюжет: без тягот гражданской войны, оставив быт и отношения богатых и бедных. Но главное - простое, человеческое, вечное во все времена.

Алина Попошева - Чейнеш, Вадим Деев - исполнитель роли Кара, ее возлюбленного. В историю чистых и хрупких отношений вмешивается сын бая, надумавшего взять девушку второй женой. Чейнеш погибает от его рук. Кара с телом любимой бросается со скалы. Вечная любовь. Влюбленные остаются "жить". Классика алтайской драматургии, ставшая народной легендой.

Постановка Сергея Потапова привнесла в пьесу много нового. В этом и вклад Николая Багырова. Другие времена, другие нравы. Тем не менее "Чейнеш" и сейчас звучит актуально. Театральные критики считают, новое прочтение удалось. Благодаря режиссерским находкам. Как эти музыкальные вставки, не имеющие отношения ни к гражданской войне, ни к истории богатых и бедных.

Спектакль "Чейнеш" открывает череду юбилейных мероприятий, проводимых к 120-летию алтайского писателя, поэта и драматурга. Пьеса ставится в третий раз. И теперь прочно займет место в репертуаре театра имени Павла Кучияка.

Ольга Усольцева