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Отметили лучших представителей науки

Их основная задача - обоснование и сопровождение социально-экономического и культурного развития. День Российской науки отметили в Горно-Алтайске. Ученые, педагоги, доктора и кандидаты наук, аспиранты, получали в этот день заслуженные поздравления.

Научный потенциал РА сегодня это порядка 10 профильных организаций. Среди них институт алтатистики имени Суразакова, Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства, филиал института водных и экологических проблем, филиал сибирского ботанического сада, Горно-Алтайский государственный университет и другие. Например, только преподавателями ГАГУ за 2016-й опубликовано 15 монографий, 22 сборника научных трудов, полторы тысячи научных статей, в том числе в зарубежных изданиях. В прошлом году ВУЗ реализовал научные проекты на 40 мл. рублей.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Правительство РА ежегодно выделяет не менее 2 млн. рублей на софинансирование региональных проектов РФФИ и РГНФ. в 2016 году по линии РГНФ профинансировано 11 проектов, в том числе на проведение трех научных конференций, двух экспедиций и 6 исследовательских проектов».

Мы обладаем достаточным научным и кадровым потенциалом. И год от года он возрастает как в количественном, так и в качественном выражении. Продолжается инновационная деятельность, разрабатываются новые программы образования, делаются открытия.

Сегодня научно-исследовательской работой в РА занимаются порядка 400 ученых, в том числе 36 докторов наук, 244 кандидата наук, 81 аспирант.

Указом Главы РА А.Бердникова в этот день звание "Почетный гражданин РА" присвоено доктору филологических наук, главному научному сотруднику института алтаистики Зое Казагачевой, звание "Заслуженный работник образования РА" Марине Анышевой, Галине Ядагаевой. Почетными грамотами отмечены Альбина Темербекова, Лариса Тыбыкова, Ирина Бедарева, Никита Константинов и многие другие.

Владимир Виноградов