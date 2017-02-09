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"Заповедные люди"

Фотовыставка под таким названием, посвященная 85-летию Алтайского государственного биосферного заповедника открылась в правительстве региона. На уникальных кадрах, девственная природа, красивейшие горные ландшафты, таежные леса и населяющие их животные, а главное люди- сотрудники природного заповедника, которым приходится работать в нелегких условиях. В открытии экспозиции принял участие и глава региона Александр Бердников.

Защитим природу вместе. 2017- объявлен президентом Владимиром Путиным годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Это говорит о том, что государство всерьез обеспоено экологической ситуацией в стране. На встрече с руководством Алтайского биосферного заповедника Александр Бердников отметил, что сегодня Горный Алтай позиционирует себя как регион с уникальными природными богатствами. Именно поэтому в Год экологии, республика выбрана в качестве пилотной территории, для ноосферной модели развития. С просьбой о поддержке этой инициативы глава субъекта обратился к Владимиру Путину еще в феврале прошлого года. И первые шаги уже сделаны. В Послании Федеральному собранию Президент говорил о сохранении Телецкого озера вместе с Байкалом и другими природными достопримечательностями страны.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Вот Телецкое озеро, а в принципе все ассоциируем его с Алтайским государственным заповедником, которому исполнилось 85 лет. Это один из символов. Сейчас мы просто зазвучали в полный рост, когда в послании президента страны было сказано, что нужно бережно относиться к мерам по сохранению природных символов России - озеро Байкал, река Волга и наше Телецкое озеро. Конечно, это говорит об особом признании нашей природы, нашего авторитета, нашего населения. Тоже было сказано, ну все наверно слышали есть стенограмма, что мы являемся как бы примером, у нас около 30% особо охраняемых природных территорий, что нужно расширять эти ООПТ, сохранять наше биоразнообразие, флору, фауну таких уголков, поверьте, в нашей стране почти не осталось, как в Горном Алтае. И самое главное мы получили поручение президента разработать программу по развитию прителецких территорий, Телецкого озера его сохранения. Мы должны к 1 июля завершить эту работу».

Алтайский государственный биосферный заповедник был образован в 1932 году. Сегодня это без малого 900 тысяч гектаров, что составляет 10% от всей территории РА. В штате около 100 человек. По словам директора Игоря Калмыкова, людей крайне не хватает. На одного инспектора приходится более 24 тысяч гектаров горно-таежной местности. Поэтому открывшаяся фотовыставка посвящена прежде всего- заповедным людям.

ИГОРЬ КАЛМЫКОВ, ДИРЕКТОР АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА: «На эти фотография люди, простые люди, которые работают, и сейчас мы с вами говорим, а у нас люди сейчас на камусных лыжах, идут по тайге, работают под кедрой. Считают, охраняют и выполняют работу, которая на них возложена. На заповедник возложены главные задачи - это охрана территории, научно-исследовательская и эколого-просветительские мероприятия. Они выполняются в полной мере».

В завершении встречи Александр Бердников поблагодарил сотрудников заповедника за достойную работу в деле охраны и защиты природы, а также вручил награды. Указом главы региона звания "Почетный гражданин РА удостоен директору Игорю Калмыкову. Звание «Заслуженный работник охраны природы Республики Алтай» присвоено заместителю главного государственного инспектора Сергею Ерофееву. В свою очередь представители заповедника выразили благодарность главе региона за поддержку- и вручили памятную медаль 85-летия алтайского биосферного заповедника.

Евгений Чесноченко