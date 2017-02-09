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Как получить студенту социальную стипендию?

В России поменялся порядок назначения студентам социальной стипендии. С 1 января ее назначение учащимся средних профтехучилищ и ВУЗов проходит на основании документов, подтверждающих получение студентом какой-либо государственной социальной помощи. Сократится или вырастет в этой связи количество социальных выплат?

Раньше для того, чтобы студент смог помимо основной получать ещё и социальную стипендию ему необходимо было обратится в службу социальной поддержки по месту жительства, где ему выдавалась соответствующая справка. К примеру, о среднедушевом доходе его семьи, который должен был быть ниже прожиточного минимума. С нового года такие справки действовать перестали, и социальная стипендия теперь назначается на основании того, что студент является получателем какой-либо социальной помощи от государства.

ОЛЬГА ПЛАХОТНЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Федеральным законодателем внесены изменения в закон об образовании о том, что на социальную стипендию имеют право студенты, фактически получившие государственную социальную помощь, ранее формулировка была - имеющие право на её получение».

Таким образом, чтобы сейчас получать социальную стипендию, студенту уже необходимо быть получателем либо социальных доплат, пособий, или субсидий.

ВАЛЕРИЯ САФОНОВА, СТУДЕНТКА ГАГУ: «Могут получать студенты, которые остались без попечения одного из родителей, также у которых есть братья сёстры, получающие выплаты, так же это студенты, семья которых получала какие-то выплаты и это социальный контракт».

В прошлом году размер социальной стипендии составлял 3 тысячи рублей, примерно столько же будут получать студенты, которые докажут своё право на неё и в этом году. Руководство университета говорит, что к осени количество получателей соцстипендий заметно сократится, поскольку до сентября ещё действуют предоставленные ранее и по старым правилам документы.

ТАТЬЯНА КУРИЛЕНКО, ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ГАГУ: «Если в прошлом году число студентов получавших социальную стипендию в ГАГУ составляло более 1000 человек, то по состоянию на сегодня число конечно сократилось, это чуть более 600 человек, продолжается приём документов, потому что студенты только вышли с каникул на учёбу».

Проректор по учебной работе говорит, что, если студент находится в сложной жизненной ситуации, но не попадает в число социальных стипендиатов, ему может быть оказана единовременная материальная помощь. В любом случае своё право на эту выплату студентам необходимо уточнять, и заранее позаботиться о наличии необходимых документов.

Алексей Параев